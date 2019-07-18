с чего всё началось

Как отмечается, политик выступила в поддержку сохранения санкций против российской стороны. По ее словам, "Кремль не прощает слабости", поэтому нужно действовать "с позиции силы" и придерживаться введенных против России ограничений. Параллельно нужно предлагать Москве диалог.

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

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