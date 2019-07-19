Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против РоссииГазета.Ru вчера в 15:21
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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с чего всё началось
«Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу», — заявила фон дер Ляйен.RT на русскомвчера в 21:09
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Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
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Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
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Британские медики назвали пять предупреждающих знаков развития рака кожи.
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Александр Ширвиндт отметит 85-летний юбилей с удочкой у озера
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Происшествия
В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
Два автомобиля столкнулись на встрече автолюбителей в британском городе Стивенидж недалеко от Лондона, 14 человек получили ранения, сообщает телеканал ITV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:49
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Политика
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Обновлено вчера в 16:00
Общество
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.
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Кино
В сети появился трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Опубликован первый трейлер киноверсии бродвейского мюзикла «Кошки», пишет film.ru.
Обновлено в 01:41
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Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Музыка
В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана
Пока российские поклонники готовятся к первой встрече с кумиром, на входе в Парк Горького разместилась пятиметровая фигура певца.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
Обновлено вчера в 21:30
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Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сына
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Космос
Испытания корабля SpaceX Starhopper не обошлись без возгорания
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Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа
«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 01:57
Футбол
«Локомотив» предлагает 12 млн долларов за хавбека сборной Перу Флореса
25-летний Флорес перешел в «Монаркас Морелию» в 2018 году из датского «Ольборга».
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Происшествия
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Указывается, что ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено вчера в 13:17
Гаджеты
Meizu лишилась своего соучредителя и вице-президента Ли Нана
Ли Нан (Li Nan), соучредитель и вице-президент Meizu, покидает компанию. Об этом он сообщил лично в сети Weibo.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Четвёртый энергоблок Калининской АЭС выведен на номинальную мощность
Четвёртый энергоблок Калининской атомной электростанции в Тверской области, который ранее был отключён вместе с другими блоками от сети, возобновил свою работу на номинальной мощности.
Обновлено в 02:39