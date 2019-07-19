Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против РоссииГазета.Ru вчера в 15:21

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Читать в источнике
Обсудить41
с чего всё началось
«Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу», — заявила
 фон дер Ляйен.
RT на русскомвчера в 21:09

Подробнее о событии

Новая глава Еврокомиссии намерена вести диалог с Россией с позиции силы

Эхо Москвы00:32

Новая глава Еврокомиссии призвала к сохранению санкций в отношении РФ

РЕН ТВвчера в 22:51

Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

РИА Новостивчера в 13:33

Урсула фон дер Ляйен считает, что улучшение ситуации с санкциями зависит от России

ТАССвчера в 16:45

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Газета.Ruвчера в 15:21

Новая глава ЕК заявила о необходимости сохранять антироссийские санкции

Известиявчера в 14:39

Новая глава Еврокомиссии решила вести диалог с Россией с «позиции силы»

РБКвчера в 16:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
Экономика

Пальмовое масло могут лишить льгот на НДС

Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке 20 процентов планируется внести на рассмотрение в Государственную думу.
Обновлено 17 июля в 15:54
Энергетика

Госдума одобрила законопроект о ценах на бензин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 08:13
Наука

Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов

Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
Обновлено 17 июля в 09:26
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Обновлено вчера в 14:34
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие

Украина планирует приобрести у Польши списанные ракетные катера

Украина думает над приобретением у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер»

На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.
Обновлено в 00:35
Политика

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено вчера в 11:23
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика

Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского

Обновлено вчера в 16:00
Общество

СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу

Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее смогут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
Обновлено в 01:22
Политика

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено вчера в 05:55
Интернет

Google и Facebook следят за пользователями порносайтов

Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы

По данным полиции, грузовик, который вез детей на спортивное мероприятие, потерял управление и сорвался со скалы.
Обновлено в 00:59
Гаджеты

В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы

Ранее стало известно, что на фоне введенных США ограничений Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng для замены ОС Android на своих смартфонах.
Обновлено вчера в 23:46
Кино

Умерла советская актриса Валентина Зимняя

Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено вчера в 05:27
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Анкара осудила исключение Турции из программы истребителей F-35

Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста

Девушка в Португалии разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш, расположенного в окрестностях Порту.
Обновлено в 01:24
Наука

Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону

Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено 17 июля в 15:25
Политика

Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.
Обновлено 17 июля в 05:27
Происшествия

В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом

Взрыв прогремел рядом с университетом в Кабуле, два человека погибли и десять получили ранения, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.
Обновлено в 00:01
Общество

Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии, сообщает TechCrunch.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:01
Путешествия

На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора

Обновлено вчера в 15:08
ещё по теме
Урсула фон дер Ляйен
Немецкий политик
Немецкий политик, министр по делам семьи, министр труда и социальных вопросов, министр обороны. Первая женщина на посту министра обороны Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное