Политика
Новая глава ЕК выступила за сохранение санкций против РоссииРИА Новости 13:33
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено в 17:53
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Теннис
Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы лодыжки
Обновлено в 15:58
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» вышел на рынок
Российский внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» появился в продаже.
Обновлено в 10:48
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Общество
Беглов рассказал Путину о новых мерах соцподдержки петербуржцев
Особо врио губернатора обратил внимание на единую карту петербуржца (ЕКП), сервис, заработавший в мае 2019 года.
Обновлено в 15:02
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Спорт
Лоханов не смог выйти в полуфинал ЧМ по фехтованию
Российский саблист Константин Лоханов не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.
Обновлено в 10:42
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено в 10:38
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.
Обновлено в 02:55
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
Кино
Сериал «Агенты "Щ.И.Т."» завершится после седьмого сезона
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Политика
США ввели новые санкции против связанных с Ираном лиц
Минфин США внес в санкционные списки против Ирана пять человек и семь компаний.
Обновлено в 15:47
Авто
«Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года
В России автомобиль поступит в продажу к концу 2019 года. Прошлой осенью в Сеть попали первые эскизы «заряженной» модификации кроссовера.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Светлана Лобода назвала поклонникам свой самый большой страх
Популярная певица и мама двоих дочерей Светлана Лобода поделилась с поклонниками своим самым большим страхом.
Обновлено в 10:03
Футбол
Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов»
Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.
Обновлено в 17:30
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.
Обновлено в 15:21
Общество
Рекордный урожай зерна собрали на Кубани
Напомним, крымские аграрии планируют намолотить не менее 1,8 млн т зерна по итогам сезона 2019 года.
Обновлено в 14:56
Финансы
Банк России в июле может понизить ключевую ставку лишь до 7,25%
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля может принять решение понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, поскольку аргументов в пользу более существенного шага пока нет.
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны
Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 02:36