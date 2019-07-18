Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Новая глава ЕК выступила за сохранение санкций против России

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