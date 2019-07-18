Политика

Новая глава ЕК выступила за сохранение санкций против РоссииРИА Новости 13:33

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
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Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
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