Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против РоссииГазета.Ru 15:21

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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