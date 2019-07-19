Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против РоссииГазета.Ru вчера в 15:21
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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с чего всё началось
Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.Коммерсантъвчера в 20:28
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Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Транспорт
На Крымском мосту уложили рельсы
В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:57
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20
Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено вчера в 11:33
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Общество
В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов
Кипшидзе отметил, что электронные данные могут быть использованы против россиян, поскольку их проще собирать, чем бумажные.
Обновлено в 03:56
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Космос
Cassini исследует кольцеобразные образования вокруг титановых озер
Ученые впервые объединили спектральные и радиолокационные данные Кассини, чтобы исследовать пять регионов вблизи Северного полюса Титана.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов
Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37
Происшествия
СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево
«В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и их дальнейшее поступление в салон», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков
Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.
Обновлено в 02:56
Общество
Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10