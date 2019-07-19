Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против РоссииГазета.Ru вчера в 15:21

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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с чего всё началось
Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica
 новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Коммерсантъвчера в 20:28

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Новая глава Еврокомиссии намерена вести диалог с Россией с позиции силы

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Новая глава Еврокомиссии призвала к сохранению санкций в отношении РФ

РЕН ТВвчера в 22:51

Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

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Урсула фон дер Ляйен считает, что улучшение ситуации с санкциями зависит от России

ТАССвчера в 16:45

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Газета.Ruвчера в 15:21

Новая глава ЕК заявила о необходимости сохранять антироссийские санкции

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Новая глава Еврокомиссии решила вести диалог с Россией с «позиции силы»

РБКвчера в 16:43
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Транспорт

На Крымском мосту уложили рельсы

В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:57
Игры

Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20

Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика

Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами

Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено вчера в 11:33
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Кино

Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом

В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

Обновлено вчера в 23:31
Политика

Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию

Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Общество

В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов

Кипшидзе отметил, что электронные данные могут быть использованы против россиян, поскольку их проще собирать, чем бумажные.
Обновлено в 03:56
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Космос

Cassini исследует кольцеобразные образования вокруг титановых озер

Ученые впервые объединили спектральные и радиолокационные данные Кассини, чтобы исследовать пять регионов вблизи Северного полюса Титана.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии

В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов

Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37
Происшествия

СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево

«В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и их дальнейшее поступление в салон», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.
Обновлено в 02:56
Общество

Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
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В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Обновлено в 02:25
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Вышел второй трейлер сериала «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана

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Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки

Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
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Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
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Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
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Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
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