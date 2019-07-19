с чего всё началось

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Политика Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Транспорт На Крымском мосту уложили рельсы В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».

Игры Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20 Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Экономика Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Политика Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Общество В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов Кипшидзе отметил, что электронные данные могут быть использованы против россиян, поскольку их проще собирать, чем бумажные.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Космос Cassini исследует кольцеобразные образования вокруг титановых озер Ученые впервые объединили спектральные и радиолокационные данные Кассини, чтобы исследовать пять регионов вблизи Северного полюса Титана.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Политика МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.

Происшествия В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).

Происшествия СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево «В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и их дальнейшее поступление в салон», — сообщили в ведомстве.

Происшествия В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.

Общество Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Экономика Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.