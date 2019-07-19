с чего всё началось

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Политика В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

Происшествия Следствие установило предварительную причину инцидента в «Шереметьево» Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

Происшествия РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха 18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.

Экономика Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году останутся на нынешнем уровне — 1,5 тыс. и восемь тыс. руб соответственно.

Происшествия Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Происшествия На фабрике в Китае произошел взрыв Взрыв произошел в пятницу на одной из фабрик в провинции Хэнань в центре КНР. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.

Политика Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».

Спорт Кокорин и Мамаев не стали участвовать в шахматном турнире Участие в соревнованиях приняли 10 человек, но футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не стали играть в шахматы.

Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Общество Врача уволили после жалобы на опасное оборудование и низкие зарплаты В Новосибирске уволили заведующего Клинической стоматологической поликлиникой № 2 Романа Салова из-за того, что он рассказал о плохих условиях труда и нарушениях - в том числе низких зарплатах и опасном оборудовании.

Происшествия Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

Общество Россиянам показали электронный паспорт РФ 17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.

Политика Facebook удалил изображение со свастикой на гербе Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Политика Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»).

Общество Первый Международный день шахмат пройдет на ВДНХ 21 июля Первый Международный день шахмат, приуроченный к 80-летнему юбилею Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), пройдет в столице 21 июля.

Политика В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Экономика Эксперты не видят условий для ипотечного кризиса в России Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил он, отметив, что в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом.

Шоу-бизнес 52-летняя актриса Николь Кидман ждет ребенка Николь Кидман, которой исполнилось 52 года, вновь ждет ребенка. Кидман забеременела в 52 года с помощью ЭКО.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».