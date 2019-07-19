Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против РоссииГазета.Ru вчера в 15:21

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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с чего всё началось
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