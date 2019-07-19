Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против РоссииГазета.Ru вчера в 15:21
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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с чего всё началось
Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.Коммерсантъвчера в 20:28
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:42, Вашингтон
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Происшествия
Следствие установило предварительную причину инцидента в «Шереметьево»
Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Обновлено в 04:23
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году
Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году останутся на нынешнем уровне — 1,5 тыс. и восемь тыс. руб соответственно.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 16:54
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Происшествия
На фабрике в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел в пятницу на одной из фабрик в провинции Хэнань в центре КНР. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
Обновлено в 04:41
Спорт
Кокорин и Мамаев не стали участвовать в шахматном турнире
Участие в соревнованиях приняли 10 человек, но футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не стали играть в шахматы.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница»
Обновлено в 07:31
Общество
Врача уволили после жалобы на опасное оборудование и низкие зарплаты
В Новосибирске уволили заведующего Клинической стоматологической поликлиникой № 2 Романа Салова из-за того, что он рассказал о плохих условиях труда и нарушениях - в том числе низких зарплатах и опасном оборудовании.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России
В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»).
Обновлено в 06:56
Общество
Первый Международный день шахмат пройдет на ВДНХ 21 июля
Первый Международный день шахмат, приуроченный к 80-летнему юбилею Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), пройдет в столице 21 июля.
Обновлено в 03:27
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Экономика
Эксперты не видят условий для ипотечного кризиса в России
Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил он, отметив, что в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман ждет ребенка
Николь Кидман, которой исполнилось 52 года, вновь ждет ребенка. Кидман забеременела в 52 года с помощью ЭКО.
Обновлено в 00:22
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59