с чего всё началось

Новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранить антироссийские санкции в интервью итальянскому изданию La Repubblica. При этом она отметила, что европейские страны должны стремиться к диалогу с российской стороной.

Политика В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Происшествия После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Авто Названы самые аварийные марки грузовиков Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.

Здоровье Радий Хабиров ответил родителям детей с ограниченными возможностями Врио главы Башкирии Радий Хабиров в рамках круглого стола встретился с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья и представителями некоммерческих организаций, поддерживающих такие семьи.

Интернет Google и Facebook следят за пользователями порносайтов Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Наука Медики назвали новую причину инфарктов и инсультов Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США обнаружили еще одну причину возникновения инфарктов и инсультов.

Происшествия Число жертв поджога студии аниме в Японии возросло до 33 По словам Заврачаева, всего в здании на момент пожара находилось около семидесяти человек.

Экономика Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета «Представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счёт бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам», — говорится в тексте перечня поручений.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.

Кино «Горький fest»: что покажут на кинофестивале в Нижнем Новгороде Организаторы «Горький fest» Михаил Пореченков и Оксана Михеева подчеркивают, что фестиваль стал знаковым событием для Нижнего Новгорода, гостей города и региона.

Политика Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.

Общество Спецслужбы смогут отменять любые международные рейсы В России могут появиться новые правила допуска авиакомпаний к международным рейсам, согласно которым ФСБ получит право отменять вылет самолета в случае «угрозы безопасности РФ».

Происшествия Голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии Видеозапись, на которой голая девушка совершила прыжок в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в Португалии, распространился в Сети.

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Армия и оружие M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.

Политика Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400 США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.

Происшествия В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом Восемь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в тихоокеанском штате Найярит в Мексике, сообщает местное издание Sol de Nayarit.