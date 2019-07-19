Политика

Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против РоссииLenta.ru вчера в 20:38

Новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранить антироссийские санкции в интервью итальянскому изданию La Repubblica. При этом она отметила, что европейские страны должны стремиться к диалогу с российской стороной.
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с чего всё началось
«Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу», — заявила
 фон дер Ляйен.
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