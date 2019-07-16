Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17Новые Известия 05:01

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР. Последние получили за них десятки тысяч долларов.
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с чего всё началось

Факты, фейки и молчание офицеров. Почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар

Фото: Зинаида Бурская / "Новая газета" Факты.
Новая газетавчера в 11:43

Подробнее о событии

Появилось доказательство вины Украины в крушении Boeing в Донбассе

URA.Ru07:42

«Новая газета»: международные следователи купили «важную улику» по делу MH17

Ведомости04:36

Стало известно о покупке международным следствием улики по делу Boeing MH17

Lenta.ru00:28

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

РБК03:24

СМИ узнали о покупке весомой улики по делу о крушении MH17

Ридус02:23

Следователи купили улику по делу МН17? Источник сообщил о новых подробностях по сбитому «Боингу»

Царьград01:58

Стало известно о покупке ценной улики по делу о крушении МН17

News.ru03:33
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Экономика

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Бард Новиков заявил, что дело против него прекращено

Бард Александр Новиков, который значился фигурантом дела о мошенничестве с деньгами пайщиков строительного кооператива, заявил, что уголовное преследование в отношении него прекращено, СК утверждает, что расследование пока продолжается.
Обновлено в 05:26
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Общество

Российский город оказался в числе самых безопасных в мире

Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Политика

Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Политика

Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург

После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.
Обновлено в 07:21
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Футбол

Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол

В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Авто

Subaru вновь отзывает автомобили из-за плохой сварки

Что касается непроданных транспортных средств, они будут проверены на наличие плохих сварных швов, и, в случае обнаружения, в конечном итоге должны быть отремонтированы и выставлены на продажу.
Обновлено в 01:13
Политика

На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе

Активный слой населения Донбасса пытается уехать оттуда, поэтому там остаются коллаборационисты, военные и пожилые люди.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев стал сумасшедшим папашей ради нового шоу

Дмитрий Шепелев стал сумасшедшим папашей ради нового шоу Ведущий признался, что старается уделять шестилетнему Платону максимум времени.
Обновлено в 08:07
Кино

«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по видеоигре

«Детектив Пикачу» преодолел отметку в $436 млн по всему миру.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Бизнес-джет едва не разбился в Пулково

Обновлено в 08:02
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Спорт

Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей

Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей.
Обновлено в 05:12
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Культура

Дочь Юрия Кузнецова опровергла сообщения о госпитализации актера

Обновлено в 07:52
Наука

Илон Маск показал чип для чтения мыслей

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Происшествия

Мосгорсуд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом

Мосгорсуд в среду признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе денег за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:46
Общество

В России произошел сбой в работе органов ЗАГС

Обновлено вчера в 08:23
Футбол

Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды. Поль – фантастический игрок и человек.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Общество

Юрий Чайка проводит в Тулуне личный прием граждан

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, который 17 июля прибыл в Иркутскую область, проводит в Тулуне личный прием граждан.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства

«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
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