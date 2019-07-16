с чего всё началось

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.

Политика Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).

Происшествия СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.

Политика РФ не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу МН17 Посольство России в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17.

Шоу-бизнес Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят» Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.

Здоровье Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.

Политика Do Rzeczy (Польша): если бы Путин не захватил Крым, возможно, он был бы уже мертв (Do Rzeczy) Если бы в 2014 году Путин не захватил Крым и часть Донбасса, то, по всей видимости, он бы уже не был президентом России, а, возможно, и лишился бы жизни, а его место занял бы какой-то более жесткий политик, который, по мнению силовиков, смог бы защитить интересы Москвы в регионе.

Кино Появились первые кадры из четвёртого сезона «Рика и Морти» Появились первые кадры из четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Новые серии начнут выходить на канале Adult Swim в ноябре 2019 года.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.

Политика Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.

Политика Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам В конце июня Москва направила ноту об освобождении моряков. В ней предлагалось решить вопрос, но в рамках российского законодательства.

Происшествия Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.

Общество Российский город оказался в числе самых безопасных в мире Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".

Гаджеты DigiTimes: в октябре AMD и Intel представят новые настольные процессоры Тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на производителей материнских плат сообщает, что уже в октябре этого года и AMD, и Intel выпустят новые процессоры для настольных систем.

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Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи Владельцам автомобилей, которые не пропустили карету скорой помощи, грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от трёх до 12 месяцев.

Политика Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.