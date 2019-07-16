Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17РБК 03:24
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
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Факты, фейки и молчание офицеров. Почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар
Фото: Зинаида Бурская / "Новая газета" Факты.Новая газетавчера в 11:43
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