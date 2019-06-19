«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела ГолуноваВедомости 04:28

с чего всё началось

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Общество В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.

Армия и оружие Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.

Армия и оружие В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.

Футбол ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.

Происшествия В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.

Кино Стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.

Игры 20 лет назад была выпущена первая версия онлайн-шутера Counter-Strike 20 лет назад, 19 июня 1999 года, вышла первая версия (1.0 Beta) популярнейшего онлайн-шутера от первого лица Counter-Strike.

Авто В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.

Общество 25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.

Гаджеты HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Политика Медведев: борьба с бедностью не нуждается в популистских рассуждениях Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений.

Авто Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008 Peugeot официально представила миниатюрный паркетник Peugeot 2008 новой генерации.

Хоккей Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.

Футбол Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Шоу-бизнес Бузова заявила, что популярнее Путина Телеведущая Ольга Бузова сравнила свою популярность с рейтингом президента России Владимира Путина.

Спорт РУСАДА: в допинговом скандале в Чувашии оказались замешаны дети Дети оказались причастны к допинговому скандалу в спортивном училище Чувашии, сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое после отравления интервью Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.