«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в СирииРБК вчера в 16:26

В понедельник вечером Минобороны распространило информацию о том, что в Сирии в конце февраля погибли трое российских военных, «их тела доставлены в Россию».

с чего всё началось

Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду. Они занимались поиском места расположения для создания наблюдательного пункта, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.

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