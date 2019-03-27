Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в СирииРБК вчера в 16:26
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду. Они занимались поиском места расположения для создания наблюдательного пункта, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В понедельник вечером Минобороны распространило информацию о том, что в Сирии в конце февраля погибли трое российских военных, «их тела доставлены в Россию».Новая газетавчера в 14:41
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Засада, расстрел. Гибель российских офицеров в Сирии 22 февраля: публикуем подробности случившегося
Новая газетавчера в 14:41
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