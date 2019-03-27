Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в СирииРБК вчера в 16:26
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду. Они занимались поиском места расположения для создания наблюдательного пункта, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В понедельник вечером Минобороны распространило информацию о том, что в Сирии в конце февраля погибли трое российских военных, «их тела доставлены в Россию».Новая газетавчера в 14:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Засада, расстрел. Гибель российских офицеров в Сирии 22 февраля: публикуем подробности случившегося
Новая газетавчера в 14:41
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света
В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Салаватский роддом в Башкирии вернется на баланс государства
«Акционеры Салаватского роддома на связь вышли и заявили, что согласны на добровольное расторжение договора», — рассказала Иванова.
Обновлено вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Оскар Кучера в пятый раз станет отцом
Днём ранее супруга Оскара Кучеры опубликовала в Instagram фотографию, где невооружённым взглядом заметен округлившийся живот Юлии Кучеры.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что ЛАГ считает признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами нарушением международного права.
Обновлено 25 марта в 15:18
Происшествия
Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника
Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал легитимными бомбардировки Югославии в 1999 году
Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года.
Обновлено вчера в 21:29
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов
Ночные температуры опустятся до 7-8 градусов мороза, что скорее соответствует февралю, отметил метеоролог.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
В Ульяновске военнослужащий на грузовике повредил самолет
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Климова позировала десятилетнему сыну в прозрачном платье
В кадре 41-летняя артистка позирует у окон отеля на территории ОАЭ в белом полупрозрачном платье.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в получении взятки
Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко.
Обновлено вчера в 22:44
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Принц Гарри «изгнал» лучшего друга из-за Меган Маркл
Принц Гарри поссорился со своим другом детства Тома Инскипа из-за женитьбы на герцогине Сассекской Меган Маркл.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами
Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
The New York Times (США): насколько Путин могуществен на самом деле? (The New York Times)
Широко распространенное среди критиков президента Трампа мнение, согласно которому Россия помогла ему занять президентское кресло, вступив в сговор с его предвыборным штабом, частично основано на первоначальном представлении о возможностях и влиянии Путина.
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
В Екатеринбурге рядом с «битлами» появилась стена памяти Кита Флинта
В Екатеринбурге рядом с памятником The Beatles сегодня появилась стена памяти Кита Флинта, вокалиста группы The Prodigy.
Обновлено вчера в 07:03
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00