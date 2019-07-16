Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17Новые Известия 05:01

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР. Последние получили за них десятки тысяч долларов.
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с чего всё началось

Факты, фейки и молчание офицеров. Почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар

Фото: Зинаида Бурская / "Новая газета" Факты.
Новая газетавчера в 11:43

Подробнее о событии

Эксперт о катастрофе MH17: «Комиссия скрывает происхождение важных улик»

Московский Комсомолец08:56

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

РБК03:24

«Новая газета»: международные следователи купили «важную улику» по делу MH17

Ведомости04:36

Стало известно о покупке ценной улики по делу о крушении МН17

News.ru03:33

«Новая газета»: международное следствие купило улику по делу о крушении Boeing в Донбассе

URA.Ru03:26

СМИ узнали о покупке весомой улики по делу о крушении MH17

Ридус02:23

Стало известно о покупке международным следствием улики по делу Boeing MH17

Lenta.ru00:28
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
Происшествия

Бизнес-джет едва не разбился в Пулково

Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Мужчина умер через день после купания в море

Американец Дейв Беннетт скончался спустя сутки после того, как искупался в море.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Под Калининградом завершилась реконструкция казарм и здания штаба

В городе Гусеве Калининградской области завершилась реконструкция казармы на 350 человек и здания штаба.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
Обновлено в 09:26
Политика

Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию

В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Экономика

Бежевая книга. Как Трамп и Федрезерев повлияют на фондовые индексы

Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы незначительно выросли перед началом торгов в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

Обновлено в 04:54
Политика

Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

Обновлено в 06:28
Музыка

Киркоров обматерил Бузову за новую песню

Российская певица Ольга Бузова во время передачи «Comment Out» на YouTube решила разыграть своего коллегу по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова.
Обновлено в 07:10
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Происшествия

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Космос

СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу

США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».
Обновлено в 08:31
Авто

Mercedes-Benz может снять с производства пикап Х-Класса

По данным Automotive News, в связи с сокращением издержек компания Daimler рассматривает возможность остановки производства пикапа Х-Класса.
Обновлено в 02:14
Политика

Против Порошенко завели 11 уголовных дел

Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика

Ледокол «Виктор Черномырдин» подорожал на 4 млрд рублей

Со своей стороны гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев заявил: "Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению".
Обновлено в 06:57
ЖКХ

Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме

Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
Обновлено вчера в 05:01
Технологии

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств

Обновлено в 09:47
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Политика

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

Сегодня самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, прибывшего с двухдневным рабочим визитом в Россию, приземлился в Пулково, сообщает телеканал "МИР 24".
Обновлено в 09:22
Космос

Монумент Вашингтона в столице США превратили в ракету «Сатурн 5»

Обновлено в 08:19
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Общество

Станцию метро «Стахановская» оформят в стиле конструктивизма

Ранее сообщалось, что станция "Юго-Восточная" будет оформлена в среднеазиатском стиле.
Обновлено в 06:33
Авто

Ford показал первый пикап в мире эмодзи

Некоторые пользователи Twitter считают, что это означает намерение Ford просто разработал смайлик для пикапа, который можно было бы внедрить в программное обеспечение Apple для iOS 13.
Обновлено в 05:56
Происшествия

На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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