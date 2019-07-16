Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17Новые Известия 05:01
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР. Последние получили за них десятки тысяч долларов.
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с чего всё началось
Факты, фейки и молчание офицеров. Почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар
Фото: Зинаида Бурская / "Новая газета" Факты.Новая газетавчера в 11:43
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В городе Гусеве Калининградской области завершилась реконструкция казармы на 350 человек и здания штаба.
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Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
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Российская певица Ольга Бузова во время передачи «Comment Out» на YouTube решила разыграть своего коллегу по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова.
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В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
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Обновлено в 09:28
Космос
СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу
США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».
Обновлено в 08:31
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По данным Automotive News, в связи с сокращением издержек компания Daimler рассматривает возможность остановки производства пикапа Х-Класса.
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Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
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Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
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В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
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Шоу-бизнес
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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Со своей стороны гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев заявил: "Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению".
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ЖКХ
Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме
Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
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Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
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"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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Станцию метро «Стахановская» оформят в стиле конструктивизма
Ранее сообщалось, что станция "Юго-Восточная" будет оформлена в среднеазиатском стиле.
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Ford показал первый пикап в мире эмодзи
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На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
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