с чего всё началось

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР. Последние получили за них десятки тысяч долларов.

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Происшествия Бизнес-джет едва не разбился в Пулково Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Мужчина умер через день после купания в море Американец Дейв Беннетт скончался спустя сутки после того, как искупался в море.

Армия и оружие Под Калининградом завершилась реконструкция казарм и здания штаба В городе Гусеве Калининградской области завершилась реконструкция казармы на 350 человек и здания штаба.

Происшествия Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.

Политика Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.

Экономика Бежевая книга. Как Трамп и Федрезерев повлияют на фондовые индексы Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы незначительно выросли перед началом торгов в Нью-Йорке.

Музыка Киркоров обматерил Бузову за новую песню Российская певица Ольга Бузова во время передачи «Comment Out» на YouTube решила разыграть своего коллегу по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.

Происшествия Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.

Космос СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».

Авто Mercedes-Benz может снять с производства пикап Х-Класса По данным Automotive News, в связи с сокращением издержек компания Daimler рассматривает возможность остановки производства пикапа Х-Класса.

Политика Против Порошенко завели 11 уголовных дел Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Политика Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Экономика Ледокол «Виктор Черномырдин» подорожал на 4 млрд рублей Со своей стороны гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев заявил: "Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению".

ЖКХ Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.

Происшествия Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Политика Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом Сегодня самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, прибывшего с двухдневным рабочим визитом в Россию, приземлился в Пулково, сообщает телеканал "МИР 24".

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".