Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонииРБК 05:43
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1). В статье отмечается, что данные видео не только еще раз подтверждают факты избиений заключенных, но и приоткрывают «пыточную кухню тюремщиков».
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Происшествия
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Общество
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Происшествия
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Обновлено вчера в 17:59
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Обновлено в 06:37
Политика
Лавров осудил попытки США вывести «ан-Нусру»* из списка террористов
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Обновлено в 06:21
Происшествия
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Политика
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Обновлено в 03:12
Футбол
«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета
Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:58
Автоспорт
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Заднеприводная Lada Vesta впервые выступила на соревнованиях по дрифт.
Обновлено в 03:33
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Обновлено в 06:13
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
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Политика
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В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
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Космос
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Шоу-бизнес
Меган Маркл заявила о трудностях жизни в браке с принцем Гарри
Кого имела ввиду герцогиня под местоимением «они», остается только догадываться, но по логике разговора понятно, что Маркл подразумевала родственников мужа, возможно, многочисленные требования, которые ей выставляются, или же журналистов и своих хейтеров.
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Путин поздравил Меркель с юбилеем
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«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
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Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
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