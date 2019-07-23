Происшествия
«Новая газета» настаивает на расследовании внесудебных казней в ЧечнеNews-24.ru 11:25
23 июля «Новая газета» опубликовала расследование, в котором утверждает, что в Чечне в январе 2017 года были обвинены в участии в незаконных вооруженных формированиях и массово казнены 27 жителей республики, еще десятки были незаконно задержаны, к ним применялись пытки, их уголовные дела фальсифицировались.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Наука
Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей
Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям
Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.
Обновлено в 17:00
Технологии
«ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания
Крупный российский ритейлер «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
«Соколиная охота»: кадры подготовки к конкурсу БПЛА «АрМИ-2019»
Финал конкурса пройдет в Казахстане. В подмосковной Коломне стартовал конкурс беспилотников «Соколиная охота».
Обновлено в 06:25
Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено в 12:59
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками
Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко вызвало на допрос Государственное бюро расследований Украины по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 11:56
Происшествия
После пожара в лагере «Холдоми» умер четвертый ребенок
Обновлено в 06:53
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Игры
Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch
Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».
Обновлено в 10:50
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Политика
Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено в 19:30
Культура
В Минкультуры поддержали исключение возрастной категории «0+»
Министерство культуры поддерживает инициативу исключения возрастной категории «0+», которая распространяется на кино- и анимационные фильмы.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Единоборства
Валуев о смерти бойца Дадашева: не стоит винить бокс
Обновлено в 16:27
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
Обновлено в 18:33
Наука
Невероятные татуировки меняют цвет при изменении уровня глюкозы
Ученые создали меняющий цвет краситель, способный обнаружить изменения в каждом из этих биомаркеров.
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде
ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.
Обновлено в 19:20
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры в квалификации Лиги Европы
Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Астана» в гостях неожиданно потеряла очки в матче с андоррской «Санта-Коломой».
Обновлено в 18:29
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании
На посту премьера Джонсон сменит Терезу Мэй, которая ранее заявила об уходе в отставку с поста лидера партии из-за провала с реализацией Brexit.
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Новый смартфон Nubia Red Magic 3S получит чип Snapdragon 855 Plus
Сегодня стало известно, что новый игровой смартфон Nubia Red Magic 3S получит продвинутый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 12:02