23 июля «Новая газета» опубликовала расследование, в котором утверждает, что в Чечне в январе 2017 года были обвинены в участии в незаконных вооруженных формированиях и массово казнены 27 жителей республики, еще десятки были незаконно задержаны, к ним применялись пытки, их уголовные дела фальсифицировались.

«Новая газета» настаивает на расследовании внесудебных казней в Чечне

Наука Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.

Шоу-бизнес После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.

Технологии «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания Крупный российский ритейлер «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания, сообщают «Ведомости».

Игры Из Steam удалили Cyberpunk 2069 В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.

Политика У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко вызвало на допрос Государственное бюро расследований Украины по делу о земельных махинациях.

Экономика Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.

Армия и оружие СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.

Игры Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».

Энергетика Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Политика Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.

Культура В Минкультуры поддержали исключение возрастной категории «0+» Министерство культуры поддерживает инициативу исключения возрастной категории «0+», которая распространяется на кино- и анимационные фильмы.

Происшествия Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.

Наука Невероятные татуировки меняют цвет при изменении уровня глюкозы Ученые создали меняющий цвет краситель, способный обнаружить изменения в каждом из этих биомаркеров.

Происшествия Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Футбол «Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры в квалификации Лиги Европы Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Астана» в гостях неожиданно потеряла очки в матче с андоррской «Санта-Коломой».

Политика Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.

Культура Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании На посту премьера Джонсон сменит Терезу Мэй, которая ранее заявила об уходе в отставку с поста лидера партии из-за провала с реализацией Brexit.