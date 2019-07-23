Происшествия
«Новая газета» настаивает на расследовании внесудебных казней в ЧечнеNews-24.ru 11:25
23 июля «Новая газета» опубликовала расследование, в котором утверждает, что в Чечне в январе 2017 года были обвинены в участии в незаконных вооруженных формированиях и массово казнены 27 жителей республики, еще десятки были незаконно задержаны, к ним применялись пытки, их уголовные дела фальсифицировались.
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Музыка
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Обновлено в 02:18
Происшествия
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Обновлено в 10:28
Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 09:29
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Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал
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Политика
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Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
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Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Общество
В Москву придет резкое похолодание
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Обновлено в 09:22
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Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Политика
Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
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Общество
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Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Космос
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Происшествия
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Обновлено в 13:54
Авто
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В рамках 10-го юбилейного фестиваля 4L International, который посвящён модели Renault 4, французский производитель решил представить свой электрический концепт-кар в кузове кабриолет — e-Plein Air.
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Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06