Происшествия
«Новая газета» настаивает на расследовании внесудебных казней в ЧечнеNews-24.ru 11:25
23 июля «Новая газета» опубликовала расследование, в котором утверждает, что в Чечне в январе 2017 года были обвинены в участии в незаконных вооруженных формированиях и массово казнены 27 жителей республики, еще десятки были незаконно задержаны, к ним применялись пытки, их уголовные дела фальсифицировались.
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