Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спамВести.Ru 03:53

с чего всё началось

Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама. Как пишет WABetaInfo, речь идет о регулировании добавления в групповые чаты.

Музыка Группа KAZKA отказалась представлять Украину на «Евровидении» Украинская музыкальная группа KAZKA, занявшая третье место в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение-2019», отказалась от предложения представлять Украину.

Армия и оружие Пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

Политика Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Происшествия В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже на Россию Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержала человека, подозреваемого в шпионаже на Россию.

Экономика Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни граждан РФ Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые были сформированы в качестве комплекса мер по реализации послания президента Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

Происшествия В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт В ходе контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы трое боевиков.

Происшествия Поезд загорелся на вокзале Каира, не менее 10 человек погибли По данным источника в министерстве здравоохранения Египта, погибли не менее 10 человек, около 20 получили ранения.

Происшествия В московской школе произошла массовая драка третьеклассников В московской школе № 67 произошла массовая драка учеников 3 «А» класса. В результате в больницу были доставлены три девочки.

Происшествия В Непале разбился вертолет с министром культуры страны на борту Вертолет, на борту которого находился министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари, потерпел крушение в районе Тапледжунг на востоке страны, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на администрацию района.

Общество Думе предложили повысить штрафы за вредную для детей информацию в Сети Сенатор Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение штрафов за распространение в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Происшествия Прокурор в Дагестане вымогал миллионы у чиновников Установлено, что Даудов с декабря 2017 по февраль 2018 года неоднократно требовал от главы Кайтагского района взятку в размере от 5 до 10 млн рублей за общее покровительство по службе.

Автоспорт Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы 1» «Рено» Российский гонщик Сергей Сироткин стал резервным пилотом французской команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено".

Политика Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).

Происшествия В Ивановской области расстреляли бойца ММА Боец смешанных единоборств Ахмед Гасанов был убит в ходе конфликта со стрельбой в Тейкове.

Происшествия Названа основная причина смертности женщин в России Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Политика В Германии начался суд над племянником Дмитрия Киселева Высший земельный суд Мюнхена 27 февраля начал рассматривать дело Сергея Киселева, племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева, сообщает RTVI.

Политика ВЦИОМ: россияне считают, что итоги выборы на Украине сфальсифицируют Большинство россиян (68%) не верит, что итоги выборов президента Украины будут соответствовать реальной воле народа, и ожидают от Киева фальсификаций результатов голосования, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Экономика Минсельхоз отрицает введение квот на экспорт зерна «Информация о распределении Минсельхозом квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности»,— сообщила пресс-служба ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Происшествия В Мытищах два торговых центра проверяют после сообщений о минировании Правоохранители проверяют торгово-развлекательные комплексы "Июнь" и "Красный Кит" в подмосковных Мытищах после анонимных сообщений с угрозами "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Футбол Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В России возбудили дело против следователя СБУ и украинского прокурора СК возбудил уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины и украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков после инцидента в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Сверкающая голой грудью Бледанс устроила вакханалию на сцене Эвелина Бледанс тут же схватила за руку Юлию Михальчик и потащила на сцену, где устроила настоящую вакханалию.

Энергетика Новак: цены на бензин в 2019 году могут вырасти не более чем на 4,3% Министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что в текущем году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможен рост цен на бензин не более чем на 4,3%.