Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спамВести.Ru 03:53

с чего всё началось

Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама. Как пишет WABetaInfo, речь идет о регулировании добавления в групповые чаты.

Происшествия Полиция проводит антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде В рамках оперативных мероприятий было проведено семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

Армия и оружие ВВС Индии сбили пакистанский истребитель Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.

Спорт Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

Политика Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.

Музыка Четвертый коллектив отказался представлять Украину на «Евровидении» Группа заняла четвертое место в национальном отборе на "Евровидение-2019" и заранее сообщила, что отклонит предложение Национального общественного телевидения Украины (НОТУ), если оно поступит.

Происшествия Ростовские СМИ придали огласке драку полицейских с министром из Крыма Ростовские интернет-издания со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщили о конфликте, участниками которого стали инспекторы ДПС и министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Происшествия Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.

Политика Племянник Киселева пошел под суд из-за интервью телеведущего Племянник телеведущего Дмитрия Киселева Сергей стал фигурантом уголовного дела после интервью своего дяди.

Происшествия В Рязани на ребенка упала глыба льда Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала ледяная глыба.

Общество Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок На более ранний возраст приходятся только 45% первых родов, сообщила российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Общество Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.

Происшествия В Петербурге школьник признался в изнасиловании годовалой сестры После допроса с пристрастием, сын признался: он несколько раз насиловал сестру.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Происшествия СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.

Политика Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в Евросоюз У Украины переизбыток электроэнергии, которую следует продавать в Евросоюз.

Общество Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» Алешковский лишился миль, после того как опубликовал в Twitter снимок приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в офисах авиакомпании.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Транспорт Три участка ЦКАД откроют осенью 2020 года Первый, третий и пятый участки ЦКАД будут сданы в октябре 2020 года, четвертый откроют в октябре 2021 года.

Происшествия Два БТР попали в ДТП в центре Курска Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.

Происшествия Маньяк-расчленитель Масленников выйдет на свободу в 56 лет После убийства маньяк-расчленитель купил мясорубку и начисто вымыл квартиру. Тела убитых волжанок Александр Масленников расчленил и закопал.

Политика Путин пообещал оценить работу каждого из членов правительства Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства пообещал оценить работу каждого в рамках его задач, обозначенных в послании Федеральному собранию.

Происшествия В Москве арестовали бывшего главу управы района Дорогомилово Бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

Политика Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.