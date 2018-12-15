Политика

Новая церковная организация названа Православной церковью Украины
Известия
15:23

Новая украинская церковная организация получила официальное название Православная церковь Украины. Об этом говорится в ее уставе, сообщил ее представитель архиепископ Евстратий в субботу, 15 декабря.
Известия15:23

Подробнее о событии

Новая церковная организация в уставе названа Православной церковью Украины

Коммерсантъ16:42

На Украине объявили название новой церкви и титул предстоятеля

РБК15:47

Новая церковная организация названа Православной церковью Украины

Известия15:23

На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»

RT на русском15:00

Новую украинскую «церковь» назвали Православной церковью Украины

Интерфакс14:30

Стало известно название новой церкви на Украине

Газета.Ru14:22

Новая церковная организация в уставе названа Православной церковью Украины

ТАСС14:21
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На объединительном соборе избрали главу украинской церкви

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Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
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Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.
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США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

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СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с Россией

США может проиграть проиграть в возможной войне с Россией и Китаем, если не модернизирует свою палубную авиацию.
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Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
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Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
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Президент РФ Владимир Путин в субботу вечером навестил президента СПбГУ, академика Российской академии образования, лингвиста Людмилу Вербицкую.
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Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.
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Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан флоту до конца года

Первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» прошел необходимые государственные испытания, судно планируется передать Военно-морскому флоту 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.
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Опоздавшая на саммит G20 Меркель захотела новый самолет

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Епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский, глава Информационного управления Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП.
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