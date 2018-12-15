Новая украинская церковная организация получила официальное название Православная церковь Украины. Об этом говорится в ее уставе, сообщил ее представитель архиепископ Евстратий в субботу, 15 декабря.

Политика Политика Объединительный собор избрал главу новой церкви на Украине

Политика Политика В Приморье начинаются повторные выборы губернатора Повторные выборы губернатора Приморья состоятся в воскресенье в регионе, откроются более полутора тысяч избирательных участков.

Политика Политика Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

Политика Политика Глава МВД США назвал обвинения в свой адрес ложными Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.

Политика Политика США отказались от обязательств по Парижскому соглашению «Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.

Армия и оружие Армия и оружие Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Политика Политика Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД Россия не настроена серьезно на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как не признает за собой нарушения документа.

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140 В заключение автор публикации сообщает, что Россия уже предлагает Индии Ил-112В для замены британских ближнемагистральных транспортников Avro 748.

Политика Политика Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».

Армия и оружие Армия и оружие В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.

Политика Политика Путин призвал с осторожностью относиться к запрету рэп-концертов Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно с осторожностью относиться к методу «хватать и не пущать» в случае с запретом концертов молодежных исполнителей.

Политика Политика Путин приехал к лингвисту Вербицкой и вручил ей премию Президент РФ Владимир Путин в субботу вечером навестил президента СПбГУ, академика Российской академии образования, лингвиста Людмилу Вербицкую.