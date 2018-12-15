Политика

Новая церковная организация названа Православной церковью Украины
Известия
вчера в 15:23

Новая украинская церковная организация получила официальное название Православная церковь Украины. Об этом говорится в ее уставе, сообщил ее представитель архиепископ Евстратий в субботу, 15 декабря.
Известиявчера в 15:23

Подробнее о событии

Стало известно название новой православной церкви на Украине

РЕН ТВвчера в 22:32

Новая церковная организация в уставе названа Православной церковью Украины

Коммерсантъвчера в 16:42

На Украине объявили название новой церкви и титул предстоятеля

РБКвчера в 15:47

На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»

RT на русскомвчера в 15:00

Новую украинскую «церковь» назвали Православной церковью Украины

Интерфаксвчера в 14:30

Стало известно название новой церкви на Украине

Газета.Ruвчера в 14:22

Новая церковная организация в уставе названа Православной церковью Украины

ТАССвчера в 14:21
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Политика

Объединительный собор избрал главу новой церкви на Украине

Обновлено вчера в 10:24
Политика

В Приморье начинаются повторные выборы губернатора

Повторные выборы губернатора Приморья состоятся в воскресенье в регионе, откроются более полутора тысяч избирательных участков.
Обновлено вчера в 16:31
Политика

Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Глава МВД США назвал обвинения в свой адрес ложными

Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие

Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией

Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Обновлено вчера в 21:27
Политика

Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД

Россия не настроена серьезно на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как не признает за собой нарушения документа.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

В заключение автор публикации сообщает, что Россия уже предлагает Индии Ил-112В для замены британских ближнемагистральных транспортников Avro 748.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil

Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Путин призвал с осторожностью относиться к запрету рэп-концертов

Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно с осторожностью относиться к методу «хватать и не пущать» в случае с запретом концертов молодежных исполнителей.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Путин приехал к лингвисту Вербицкой и вручил ей премию

Президент РФ Владимир Путин в субботу вечером навестил президента СПбГУ, академика Российской академии образования, лингвиста Людмилу Вербицкую.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.
Обновлено вчера в 13:18
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Евстратий (Зоря)
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Епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский, глава Информационного управления Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП.
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