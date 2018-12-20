Политика
Новая церковь Украины попыталась заказать копию посоха святителя Петра в Москве
Новая церковь Украины попыталась заказать копию посоха святителя Петра в МосквеГазета.Ru01:53
Секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ архимандрит Лазарь рассказал о попытке новой православной церкви Украины заказать у ювелиров в Москве копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси Петра. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Газета.Ru01:53
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