Политика

Новая церковь Украины попыталась заказать копию посоха святителя Петра в Москве
Газета.Ru
01:53

Секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ архимандрит Лазарь рассказал о попытке новой православной церкви Украины заказать у ювелиров в Москве копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси Петра. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
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