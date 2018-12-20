Политика
Спикер украинской Рады Андрей Парубий рассказал о просьбе новой православной церкви Украины лишить названия каноническую церковь УПЦ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru03:53
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с чего всё началось
«В рамках подготовки к «интронизации» предстоятеля так называемой «православной церкви Украины» Епифания представители бывшего митрополита Александра (Драбинко) позвонили московским ювелирам для заказа точной копии посоха святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, московского чудотворца», — написал он в своём Facebook.RT на русском01:19
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