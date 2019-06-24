Новая церковь Украины лишила Филарета права управления епархиейRT на русском 15:27

с чего всё началось

Политика ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.

Политика Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Происшествия В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.

Шоу-бизнес Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.

Происшествия В Казахстане из-за взрыва на складе боеприпасов погиб один человек В Казахстане из-за взрывов на складах снарядов в городе Арысь погиб один человек.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Общество Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.

Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.

Политика В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества".

Происшествия Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

Футбол Гильерме снизил требования по зарплате По информации "СЭ", вратарь "Локомотива" Гильерме снизил требования по зарплате по новому контракту.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Армия и оружие В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Происшествия Москвичей угостили отравленной газировкой В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.

Политика Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии» Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Политика США назвали условие снятия санкций против Ирана 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что возможная новая ядерная сделка с Ираном может быть заключена в разных формах, но она в любом случае должна предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Армия и оружие По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Политика Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.

Космос Этот запуск Falcon Heavy будет самым сложным в истории SpaceX Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск охарактеризовал миссию как «самый сложный запуск за всю историю» компании.

Шоу-бизнес Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».

Происшествия ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.