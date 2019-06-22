Новая акция протеста началась у парламента в ТбилисиИзвестия 12:43

У здания парламента Грузии в субботу, 22 июня, началась очередная протестная акция, при этом участников меньше, чем в предыдущие дни. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что в основном среди собравшихся молодежь.

Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси

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