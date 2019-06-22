Политика

Новая акция протеста началась у парламента в ТбилисиИзвестия 12:43

У здания парламента Грузии в субботу, 22 июня, началась очередная протестная акция, при этом участников меньше, чем в предыдущие дни. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что в основном среди собравшихся молодежь.
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В Тбилиси возобновились антироссийские протесты

Газета.Ru13:56

Протестующие перекрыли центральный проспект в Тбилиси

Life.ru13:51

В Тбилиси началась новая протестная акция

Комсомольская правда12:30

Около парламента Грузии начался новый митинг

РБК12:46

Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси

Известия12:43

Протестующие в Тбилиси перекрыли центральный проспект

Московский Комсомолец13:16

У здания парламента Грузии возобновилась массовая акция протеста - видео

Sputnik Грузия12:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Вашингтон
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено 20 июня в 22:36
Политика

Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов

Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено в 14:01
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова опровергла предположения о сделанной пластике губ

Российская исполнительница, поэт и композитор Ирина Дубцова опровергла предположения поклонников о сделанной ею пластике губ.
Обновлено в 10:51
Политика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Хоккей

Россиянин Кочетков выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 36-м номером

"Каролина" выбрала 19-летнего российского вратаря Петра Кочеткова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года во втором раунде под общим 36-м номером.
Обновлено в 14:04
Футбол

«Фиорентина» хочет перехватить Балотелли у «Пармы»

«Фиорентина» надеется подписать Марио Балотелли, который является свободным агентом после ухода из «Марселя».
Обновлено в 13:15
Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси

Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В Москве трое детей выпали из аттракциона

Обновлено в 07:06
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Космос

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Политика

Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет

Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Происшествия

В Тбилиси произошла потасовка между группами протестующих

Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Музею Анапы передали рассекреченные Минобороны РФ военные документы

Обновлено в 09:11
Автоспорт

Главный инженер «Торо Россо»: Квят выполнил задачу на квалификацию

Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши

Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Космос

Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс

Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.
Обновлено в 09:20
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

В Артеме прошла всероссийская акция «Горсть памяти»

Фото: Дмитрий Кучма 1 / 10 После возложения цветов на памятнике-мемориале артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошла всероссийская акция "Горсть Памяти" в честь увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 12:51
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Счастливую Ингу к алтарю вел отец, Валерий Меладзе.
Обновлено в 12:40
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
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Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
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