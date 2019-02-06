Новая Toyota Corolla появится в России с единственным моторомКоммерсантъ 11:02

На российском рынке модель появится только со 122-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Напомним, премьера седана Toyota Corolla состоялась в ноябре 2018 года на автосалоне в Гуанчжоу.

Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором

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