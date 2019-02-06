Авто

Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версииRT на русском 14:11

Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
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Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии

RT на русском14:11

Toyota Corolla 12-го поколения поступит в продажу в Индии в 2020 году

Car.ruвчера в 11:04

Toyota раскрыла информацию о российской версии новой Corolla

CarsWeek.ru13:11

Новая Toyota Corolla появится в России со старым мотором

За рулем11:10

Новая Toyota Corolla для России: первая информация

Motor09:26

Новая Toyota Corolla для России: свежая информация

Российская газета10:38

Новая Corolla появится в России в единственной версии

РИА Новости13:21
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Происшествия

Арест Мамаева и Кокорина продлили на два месяца

Обновлено в 10:55
Авто

BMW отзывает почти 30 тысяч автомобилей в России

Немецкий концерн BMW отзывает 28,631 тыс. автомобилей различных моделей, реализованных в России.
Обновлено в 14:53
Общество

Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию

Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Москве подозреваемый сбил пытавшегося его задержать полицейского

Водитель, скрываясь от правоохранителей на легковом автомобиле на юге Москвы, наехал на полицейского, объявлен план «Перехват», сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Общество

В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями

Накануне в соцсетях была опубликована фотография и запись о том, что ученикам гимназии в столовой раздали вафли с червями.
Обновлено в 07:01
Авто

Audi обновила внешность купе и родстера TT RS

Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Авто

Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы

Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Происшествия

К псковской журналистке пришли с обысками из-за оправдания терроризма

Правоохранители пришли с обыском домой к псковской журналистке Светлане Прокопьевой, сообщает в своем Telegram-канале газета «Псковская губерния», которую ранее возглавляла Прокопьева.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Госдеп усомнился в опасности для США российского «Посейдона»

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что сомневается в информации о серьезной угрозе для США со стороны российской многоцелевой океанской системы «Посейдон».
Обновлено в 13:03
Энергетика

В Босфоре застряли танкеры с российской и казахстанской нефтью

Нефтяные танкеры, загруженные 41 миллионом баррелей нефти из портов Черного моря, в основном российской и казахстанской, застряли при проходе через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.
Обновлено в 14:44
Происшествия

СК возбудил дело после смерти ребенка в приемной семье в Подмосковье

В Московской области в одной из приемных семей произошла трагедия: от серьезных травм погиб трехлетний ребенок.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне

В результате ЧП люди отравились парами хлора. Троих детей госпитализировали, остальным была оказана медицинская помощь на месте.
Обновлено в 11:52
Общество

Десятки поклонников пришли проститься с Децлом

Почтить память музыканта собрались десятки поклонников его творчества.
Обновлено в 03:22
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе

Обновлено в 04:31
Космос

Запуск спутников OneWeb ракетой «Союз» намечен на 22 февраля

Обновлено в 14:04
Кино

Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»

Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Космос

Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории

Обновлено в 13:06
Гаджеты

Новые Emoji появятся в течении этого года

Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Украина провела учения в Азовском море

Обновлено в 13:26
Происшествия

В Амстердаме произошла стрельба

В Амстердаме произошла перестрелка около здания Центробанка Нидерландов.
Обновлено в 14:58
Наука

Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру

Обновлено в 11:11
Происшествия

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

"Вслед за информацией о срабатывании сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь сообщаем, что был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными коммюнике.
Обновлено в 14:48
Технологии

«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки

В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Обысканную по делу сенатора Арашукова квартиру выставили на продажу

Обновлено в 05:45
Политика

Служба гражданства и иммиграции США закроет свой офис в Москве

Служба гражданства и иммиграции США (US Citizenship and Immigrations Services, USCIS) закрывает свой офис в Москве в связи с "существенным спадом объема работы", говорится в сообщении, распространенном 6 февраля ведомством.
Обновлено в 15:14
Общество

Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике

Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено в 14:31
Происшествия

МЧС отреагировало на данные очевидцев о пожаре на НПЗ в Капотне

Обновлено в 12:17
Авто

Новый пикап Chevrolet Silverado HD 2020 года получит двигатель V8

Chevrolet еще не объявила цены на новый Silverado HD 2020 года, но планирует увидеть большой пикап у дилеров летом.
Обновлено в 02:11
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Toyota Corolla
Компактный автомобиль, выпускаемый компанией Toyota. Появившись в 1966 году, в 1974 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая модель в мире. По данным книги, к декабрю 2000 во всем мире было продано 25 миллионов машин. В 2006 году названию Corolla исполнилось 40 лет, в течение которых сменилось одиннадцать поколений этих автомобилей, а общий объём выпуска перевалил за 35 миллионов. А в июле 2013 года было продано уже свыше 40 миллионов автомобилей марки Королла.
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