Новая ТОР «Бурятия» появится на Дальнем ВостокеТАСС вчера в 12:47

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР "Бурятия" стала 19 по счету в регионе и расположится на границе двух районов, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.

Политика Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров» Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

Общество Путин ввел штраф за разведение костров Закон запретит посещение лесов в таких случаях, тем более категорически будет запрещено разводить костры, тем самым нарушая правила безопасности.

Политика Зеленский выступил за ужесточение санкций против России Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Армия и оружие Индия проводит спецоперацию в Джамму и Кашмире после атаки на конвой Военнослужащие индийской армии проводят масштабную операцию по поиску террористов, совершивших первое за несколько месяцев крупное нападение на конвой вооруженных сил республики в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Общество Более 600 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кол-центров, по состоянию на 16 июня поступило более 600 тысяч обращений к главе государства.

Общество России предрекли нехватку IT-специалистов Эксперты рынка труда нехватку представителей IT-специальностей не отрицают, однако уверены, что опасения по поводу дефицита сильно преувеличены.

Происшествия Юный фигурист в Петербурге получил тяжелые травмы от конька партнерши Как выяснило агентство «Оперативное прикрытие», ребенка доставили в больницу из спортивной школы «Динамо» с открытой черепно-мозговой травмой, переломом передней лобной кости, рубленой раной лба.

Происшествия В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Политика В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы» Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Общество Еще три загса в Москве начали регистрировать браки с иностранцами Зарегистрировать брак с гражданином другой страны теперь можно еще в трех столичных отделах ЗАГС - Мещанском, Медведковском и Гагаринском, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Наука Физики рассказали, как приготовить идеальные блины Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.

Экономика Назван главный способ сокращения курения Работа посвящена влиянию налогового регулирования на потребление табака, однако может быть актуальна для кампаний по снижению потребления вредных продуктов из «индустрии греха».

Происшествия На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».