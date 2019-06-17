Экономика

Новая ТОР «Бурятия» появится на Дальнем ВостокеТАСС вчера в 12:47

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР "Бурятия" стала 19 по счету в регионе и расположится на границе двух районов, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается
 на сайте кабмина.
РБКвчера в 09:38

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Медведев подписал документ о создании ТОР «Бурятия»

РИА Новостивчера в 07:59
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

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Общество

России предрекли нехватку IT-специалистов

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Как выяснило агентство «Оперативное прикрытие», ребенка доставили в больницу из спортивной школы «Динамо» с открытой черепно-мозговой травмой, переломом передней лобной кости, рубленой раной лба.
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Памятная дата: 25 лет назад Волочкова стала балериной

Анастасия Волочкова отмечает важную для себя памятную дату.
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Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
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Работа посвящена влиянию налогового регулирования на потребление табака, однако может быть актуальна для кампаний по снижению потребления вредных продуктов из «индустрии греха».
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На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

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Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России

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