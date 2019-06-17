Новая ТОР «Бурятия» появится на Дальнем ВостокеТАСС 12:47

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР "Бурятия" стала 19 по счету в регионе и расположится на границе двух районов, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Экономика Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей «Мост на Сахалин и глубоководный порт — 433,3 миллиарда рублей [объем федерального финансирования до 2025 года]», — говорится в документе.

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Спорт Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия На границе Китая и КНДР произошло землетрясение В китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР зафиксированы подземные толчки магнитудой 1,3. Их причиной мог послужить взрыв, сообщает The Japan Times со ссылкой на сейсмологов Китая.

Происшествия Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.

Здоровье 15 младенцев умерли в Тульской области в начале года В первом квартале в регионе появились на свет 2 732 ребенка. При этом скончались 5 956 человек, включая 15 детей в возрасте до 1 года.

Культура Большой фестиваль Италии пройдет в саду «Эрмитаж» в июле 13-14 июля в столичном саду «Эрмитаж» пройдет Большой фестиваль Италии, гостями которого станут артисты и музыканты с Апеннинского полуострова.

Здоровье Череповецкий молкомбинат запустит линейку витаминизированной продукции Как рассказала гендиректор предприятия Анжелика Аносова, сегодня Череповецкий молкомбинат выпускает традиционную продукцию – такую же, как и много лет назад – это вся линейка кисломолочной продукции – кефиры, йогурты, снежок, творог и другое.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Наука В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.

Экономика «Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 64,33 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на пять копеек и составил 64,33 рубля.

Происшествия В Москве избили директора Фонда кино Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Экономика Утверждены новые тарифы на горячую воду и отопление в Петербурге С 1 июля плата за горячую воду и отопление понизится на 0,6% по сравнению с действующим тарифом.

Армия и оружие США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Гаджеты Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.

Политика Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

Игры «Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2 Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.