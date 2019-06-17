Экономика
Новая ТОР «Бурятия» появится на Дальнем ВостокеТАСС вчера в 12:47
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР "Бурятия" стала 19 по счету в регионе и расположится на границе двух районов, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.РБКвчера в 09:38
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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