Экономика

Новая ТОР «Бурятия» появится на Дальнем ВостокеТАСС вчера в 12:47

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР "Бурятия" стала 19 по счету в регионе и расположится на границе двух районов, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается
 на сайте кабмина.
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РИА Новостивчера в 07:59
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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