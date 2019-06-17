Новая ТОР «Бурятия» появится на Дальнем ВостокеТАСС вчера в 12:47

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР "Бурятия" стала 19 по счету в регионе и расположится на границе двух районов, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.

Политика Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.

Гаджеты Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Футбол Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.

Экономика Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.

Происшествия В Швеции неизвестные подняли флаг СССР над зданием муниципалитета Утром красный флаг с серпом и молотом развевался над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю, пишет издание Expressen.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Авто Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.

Общество Названы города с наибольшим числом невест Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.

Общество В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Происшествия Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Авто Renault анонсировала дебют нового кроссовера Triber Компания Renault поделилась первым тизерным изображением нового кросс-вэна Triber.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Общество Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Политика Стала известна дата встречи секретарей Совбезов РФ, США и Израиля В Иерусалиме 24–25 июня состоятся переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата.

ЖКХ От взносов на капремонт освобождена еще одна категория льготников Речь идет о Героях СССР, Героях РФ, полных кавалерах ордена Славы и проживающих с ними членах их семей Еще одна категория льготников освобождается от взносов на капитальный ремонт, сообщает Российская газета.

Общество Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.

Гаджеты В 2020 году Apple выпустит две модели iPhone с поддержкой 5G Согласно прогнозам, в 2020 году Apple снова выпустит три iPhone: 5,4-дюймовые и 6,7-дюймовые модели с 5G, а также 6,1-дюймовую модель с LTE.

Политика Зеленский надеется на поддержку Меркель Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель.

Политика Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.