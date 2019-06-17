Экономика
Новая ТОР «Бурятия» появится на Дальнем ВостокеТАСС 12:47
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР "Бурятия" стала 19 по счету в регионе и расположится на границе двух районов, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Спорт
Черемисинов вышел в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию
В понедельник, 17-го июня, российских поклонников фехтования порадовал один из лидеров национальной команды Алексей Черемисинов, который успешно преодолел четвертьфинальную стадию чемпионата Европы, стартовавшего в эти дни в Германии.
Обновлено в 11:30
Политика
Демонстранты в Гонконге вновь вышли на улицы города
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Челси» отклонил предложения «Барселоны» и «Атлетико» по Виллиану
«Челси» отклонил оба предложения, сообщает Sky Sports News. Контракт Виллиана с «Челси» истекает через год.
Обновлено в 12:27
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
Обновлено в 12:03
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Общество
Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки
Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 12:49
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Политика
Работы по определению границы между Дагестаном и Чечней приостановлены
Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников принял решение приостановить работу по определению границы между Чечней и Дагестаном до следующего года.
Обновлено в 09:45
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Политика
Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях для возобновления переговоров в нормандском формате.
Обновлено в 12:48
Авто
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Компания Land Rover показала 29-летний внедорожник Discovery с пробегом 1 000 153 километра.
Обновлено в 12:25
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель
Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Происшествия
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Лион» заинтересовался защитником «Спартака»
Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона».
Обновлено в 07:00
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 получит SoC Snapdragon 730
Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 07:46
Кино
Роберт-Дауни-младший предложил «сделать» Железного человека женщиной
Актер Роберт-Дауни-младший выступил с предложением "сменить пол" Железному человеку.
Обновлено в 09:34
Авто
Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander
Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 04:11
Политика
Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор
Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.
Обновлено в 04:23
Экономика
Строительство моста на Сахалин потребует 433,3 млрд рублей
Обновлено в 11:15
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49