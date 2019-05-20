Энергетика
«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»Ведомости вчера в 11:14
Документ предусматривает запуск первой очереди в 2023 г. До сих пор обсуждалась возможность и более раннего запуска завода – в 2022 г. По условиям контракта TechnipFMC будет заниматься проектированием, поставкой оборудования, материалов и комплектующих, а также строительством и вводом в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природного газа, сообщил "Новатэк".
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«НОВАТЭК» подписал с TechnipFMC контракт на строительство завода «Арктик СПГ-2»
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