Энергетика

«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»Ведомости вчера в 11:14

Документ предусматривает запуск первой очереди в 2023 г. До сих пор обсуждалась возможность и более раннего запуска завода – в 2022 г. По условиям контракта TechnipFMC будет заниматься проектированием, поставкой оборудования, материалов и комплектующих, а также строительством и вводом в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природного газа, сообщил "Новатэк".
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«НОВАТЭК» нашел подрядчика для «Арктик СПГ-2»

URA.Ru01:15

«НОВАТЭК» подписал с TechnipFMC контракт на строительство завода «Арктик СПГ-2»

Вести.Финансвчера в 09:35

«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»

Ведомостивчера в 11:14

Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»

ФАНвчера в 11:01

TechnipFMC получила контракт на проектирование и строительство «Арктик СПГ- 2»

ТАССвчера в 10:24

Проектировать и строить завод «Арктик СПГ-2» будет британская TechnipFMC

ПРАЙМвчера в 09:36

Подписание «НОВАТЭКом» контракта на строительство АСПГ-2 позитивно для проекта

Finam.Ru03:25
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Экономика

Госдума рассмотрит проект о финансовом маркетплейсе

Госдума на следующей неделе в первом чтении рассмотрит проект закона о создании маркетплейса, который позволяет оказывать финансовые услуги при помощи электронной платформы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:07
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Обновлено в 03:20
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Общество

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Финансы

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Политика

Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о самороспуске

Депутаты рассмотрят вопросы о самороспуске и организации всенародного голосования по строительству храма святой Екатерины.
Обновлено в 01:36
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Политика

На Украине начала работу миссия МВФ

«Миссия (МВФ) приступила к работе (на Украине)», — сказал источник.
Обновлено в 04:14
Политика

Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено вчера в 08:52
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено вчера в 13:37
Авто

Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об устрицах в рационе солдат

По словам замминистра по материально-техническому обеспечению Дмитрия Булгакова, в настоящее время в рацион питания военнослужащих не включают тушенку и «мясорастительные консервы».
Обновлено в 02:28
Футбол

«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса

Обновлено в 02:20
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

США передали Украине два контрбатарейных радара

В Киевской области состоялась церемония передачи правительством США двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 на вооружение Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

В Петербурге школьник попал в больницу после падения с троллейбуса

Как рассказали в Главке, 21 мая в полицию поступила информация о том, что в одну из больниц доставили в тяжёлом состоянии 13-летнего мальчика.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
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