Энергетика

«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАОПРАЙМ 03:20

"Новатэк" ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с проектным уровнем добычи 1 миллиард кубометров газа в год, сообщила в среду компания.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию новое месторождение в ЯНАО

Вести.Финанс04:09

«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАО

Московский Комсомолец Ямал05:42

В Пуровском районе распечатали месторождение, выкупленное у российско-испанского СП

Красный Север (ЯНАО)05:17

НОВАТЭК ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение

Neftegaz.ru07:35

«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАО

ПРАЙМ03:20

НОВАТЭК НАЧАЛ ДОБЫЧУ ГАЗА НА ЮЖНО-ХАДЫРЬЯХИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В ЯНАО - КОМПАНИЯ

Financial One03:05

«НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение

Finam.Ru03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Гаджеты

Суббренд Honor планирует занять четвертое место во всем мире

По словам Чжао Миня, компания намерена занять второе место в Китае и четвертое место во всем мире.
Обновлено в 07:44
Политика

Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца

В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 07:39
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Госдума приняла закон о регулировании работы фитнес-центров

Государственная дума в среду приняла закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров.
Обновлено в 07:01
Общество

Безруков объяснил возникновение смога в Челябинской области

Как рассказал «Челябинск Сегодня» Виталий Безруков, Это связано с природными пожарами, которые возникли у нас на Урале и в Западной Сибири.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок

«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Спорт

Пеллегрини взяла золото ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем

Обновлено в 07:35
Футбол

Роналду возглавил рейтинг самых зарабатывающих спортсменов в Instagram

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым зарабатывающим спортсменом в Instagram, передает The Sun.
Обновлено в 04:15
Политика

Офис Зеленского попросил кабмин уволить мэра Киева Кличко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:09
Политика

Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос

Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении свыше 11 млрд рублей, признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:01
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Экономика

Экс-директор Антипинского НПЗ потребовал от завода 12 млн долларов

Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко направил иск в суд с требованием получить от завода более 10 миллионов долларов недополученных премий и 1,9 миллиона в виде штрафов.
Обновлено в 05:59
Экономика

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Политика

Вакарчук выступил перед россиянами

Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступал перед россиянами в Монако.
Обновлено в 07:58
Футбол

«Оренбург» примет «Зенит» в своем городе

Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик".
Обновлено в 06:32
Политика

В России создается единая база данных граждан

Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву

Обновлено в 04:27
Происшествия

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Обновлено в 07:35
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Кино

Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма

"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

В «Ленкоме» рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние 77-летней Народной артистки СССР Инны Чуриковой, доставленной в НИИ имени Склифософского 18 июля после падения со сцены во время спектакля, улучшилось.
Обновлено в 06:13
Финансы

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Политика

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Обновлено в 04:36
Здоровье

Екатеринбургский врач вошёл в пятёрку лучших эндоскопистов на Урале

Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Минобороны Ирана опровергло сообщения США о сбитом беспилотнике

Обновлено в 06:27
Общество

Россияне оценили меры господдержки рождаемости

27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.
Обновлено в 07:06
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Новатэк
Российская компания
Российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске Самарской области в 1994 году, по состоянию на середину 2010-х годов - второй по объёмам добычи производитель природного газа в России. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Новатэк». Штаб-квартира - в городе Тарко-Сале. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер - Леонид Михельсон.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное