Энергетика

«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАОПРАЙМ 03:20

"Новатэк" ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с проектным уровнем добычи 1 миллиард кубометров газа в год, сообщила в среду компания.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию новое месторождение в ЯНАО

Вести.Финанс04:09

«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАО

Московский Комсомолец Ямал05:42

В Пуровском районе распечатали месторождение, выкупленное у российско-испанского СП

Красный Север (ЯНАО)05:17

«НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию новое месторождение в ЯНАО

Правда УрФО08:27

«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАО

ПРАЙМ03:20

НОВАТЭК НАЧАЛ ДОБЫЧУ ГАЗА НА ЮЖНО-ХАДЫРЬЯХИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В ЯНАО - КОМПАНИЯ

Financial One03:05

«НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение

Finam.Ru03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Обновлено в 06:20
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Армия и оружие

Доля современных вооружений в ядерной триаде России вырастет до 85%

Обновлено в 08:07
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Происшествия

В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка

Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром.
Обновлено в 07:46
Авто

Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback

Audi расширяет свой модельный ряд еще одним кроссовером — Q3 Sportback, купеобразной версия Q3.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:53
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит

"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Наука

Ученые назвали смертельно опасный популярный продукт

Уточняется, что 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.
Обновлено в 04:17
Политика

Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко

Обновлено в 07:25
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Культура

Определен список любимых сериалов королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II, ежегодно отправляясь на летний отдых в резиденцию Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие

Индия проведет свои первые военно-космические учения

До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.
Обновлено в 08:17
Культура

Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12
Здоровье

У 37-летней петербурженки родилась четверня

Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Новый имидж звезды «Интернов» вызвал шквал насмешек

Обновлено в 05:00
Общество

Дым от пожаров в Сибири пришел в Челябинскую область

В министерстве экологии региона предположили, что дым мог прийти из-за сильных пожаров в западной части Сибири.
Обновлено в 05:09
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении Васютина

Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

ВЦИОМ выяснил мнения россиян о расширении материнского капитала

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к мерам соцподдержки в рамках программы материнского капитала.
Обновлено в 08:28
Экономика

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Наука

Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий

Австрийские биологи решили изучить микробиом обыкновенных яблок и выяснить, какие именно бактерии заселяют эти популярные плоды не только снаружи, но и изнутри.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Обновлено в 07:35
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Музыка

Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Песню «Группа крови» неоднократно исполняли зарубежные артисты, в том числе корейские, а также существует несколько танцевальных ремиксов на музыку группы «Кино».
Обновлено в 01:35
ещё по теме
Новатэк
Российская компания
Российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске Самарской области в 1994 году, по состоянию на середину 2010-х годов - второй по объёмам добычи производитель природного газа в России. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Новатэк». Штаб-квартира - в городе Тарко-Сале. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер - Леонид Михельсон.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное