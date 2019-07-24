Энергетика
«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАОПРАЙМ 03:20
"Новатэк" ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с проектным уровнем добычи 1 миллиард кубометров газа в год, сообщила в среду компания.
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«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАО
Московский Комсомолец Ямал05:42
В Пуровском районе распечатали месторождение, выкупленное у российско-испанского СП
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:08, Вашингтон
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