Энергетика
«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАОПРАЙМ 03:20
"Новатэк" ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с проектным уровнем добычи 1 миллиард кубометров газа в год, сообщила в среду компания.
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В Пуровском районе распечатали месторождение, выкупленное у российско-испанского СП
Красный Север (ЯНАО)05:17
«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАО
Московский Комсомолец Ямал05:42
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
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«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
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Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
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На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в ночь на воскресенье и в воскресенье утром ожидаются дожди и мокрый снег.
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев совершит визит в кубинскую столицу Гавану в октябре.
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