Экономика

«Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2»Ведомости вчера в 11:52

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых одобрений от регуляторов. Таким образом, «Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2». Ранее 10%-ные доли в проекте были проданы французской Total и китайским корпорациям CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC.
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с чего всё началось
"Участие в Проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе", - говорится на официальном сайте
 российской компании.
Российская газетавчера в 13:48

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«Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2»

Ведомостивчера в 11:52

Японские Mitsui и JOGMEC приобретут 10% в «Арктик СПГ-2»

РИА Новостивчера в 08:19

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РБКвчера в 06:43

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Коммерсантъвчера в 07:52

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Интерфаксвчера в 07:33

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Financial Oneвчера в 07:04

Консорциум Mitsui и Jogmec получит 10% в «Арктик СПГ - 2»

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
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