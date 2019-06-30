Экономика
«Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2»Ведомости вчера в 11:52
Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых одобрений от регуляторов. Таким образом, «Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2». Ранее 10%-ные доли в проекте были проданы французской Total и китайским корпорациям CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC.
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с чего всё началось
"Участие в Проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе", - говорится на официальном сайте российской компании.Российская газетавчера в 13:48
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Новатэк договорился с Mitsui и JOGMEC о продаже 10% в проекте Арктик СПГ 2
Financial Oneвчера в 07:04
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
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В США показали первые лётные испытания скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider.
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