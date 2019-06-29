Экономика
«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциумуВедомости 07:09
Путин отметил, что инвестиции в проект со стороны консорциума Mitsui и Jogmec составят почти $3 млрд. По условиям договора, японские компании будут на долгосрочной основе покупать около 2 млн т сжиженного природного газа в год у «Арктик СПГ – 2», говорится в сообщении на сайте «Новатэка».
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По условиям договора, японские компании будут на долгосрочной основе покупать около 2 млн т сжиженного природного газа в год у «Арктик СПГ – 2», говорится в сообщении на сайте «Новатэка».Ведомости06:43
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