Энергетика
«Новатэк» продал доли «Арктик СПГ-2» предприятиям Японии и КНРUdm-Info 06:35
По словам руководителя российской компании Леонида Михельсона, уже сформирован перечень участников «Арктик СПГ 2». Также он отметил, что благодаря достигнутому целевому уровню участия «Новатэка» можно будет принять итоговое решение и оптимально использовать денежный поток предприятия для финансирования новых проектов компании.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
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В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
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Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
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Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
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Общество
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У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
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РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми
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Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
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ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
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Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации
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