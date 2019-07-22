Энергетика

«Новатэк» продал доли «Арктик СПГ-2» предприятиям Японии и КНРUdm-Info 06:35

По словам руководителя российской компании Леонида Михельсона, уже сформирован перечень участников «Арктик СПГ 2». Также он отметил, что благодаря достигнутому целевому уровню участия «Новатэка» можно будет принять итоговое решение и оптимально использовать денежный поток предприятия для финансирования новых проектов компании.
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«Новатэк» закрыл сделки по продаже долей в «Арктик СПГ - 2»

ТАСС04:58

«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая

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«НОВАТЭК» закрыл сделку по продаже долей в «Арктик СПГ — 2» компаниям Японии и Китая

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Finam.Ru03:08
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