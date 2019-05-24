«Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском краеТАСС 09:54

"Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.

«Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском крае

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