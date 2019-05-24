Энергетика
«Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском краеТАСС 09:54
"Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Официальный трейлер новой шестой части фильма «Терминатор» появился в интернете.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество
Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей
Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.
Обновлено в 09:41
Финансы
Сбербанк внедрит услугу снятия наличных по SMS
Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Общество
В РЭО рассказали о возможности снизить тарифы на мусор для населения
Делегация Российского экологического оператора (РЭО) совершила поездку в Германию, где ознакомилась с опытом по сбору и переработке мусора, передаёт телеканал «360».
Обновлено в 10:31
Наука
Ученые узнали, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение
Люди пятидесяти лет и старше, которые употребляют слишком много животного белка, подвержены высокому риску преждевременной смерти, например, от рака.
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Общество
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Здоровье
Диетолог уточнила норму сахара без особого вреда для здоровья
Эксперт Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва» уточнила норму употребления сахара без вреда для здоровья.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Энергетика
ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин
Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Здоровье
Врачи назвали простые способы побороть стресс
Эксперты перечислили простые способы избавиться от стресса. На первом месте по эффективности оказался горячий травяной чай.
Обновлено в 05:16
Музыка
Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса
Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.
Обновлено 22 мая в 15:24
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30