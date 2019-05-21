Экономика

«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-заводаВедомости вчера в 10:52

Проект «Обский СПГ» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 1,6 млн т СПГ в год каждая. Первую линию предполагается запустить в конце 2022 г. Вторую и третью – во II и III кварталах 2023 г. соответственно, уточнил Хуртин.
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«Новатэк» озвучил предварительные сроки запуска третьего СПГ-завода

Красная веснавчера в 21:05

НОВАТЭК торопится сжижать

Коммерсантъвчера в 15:01

«Новатэк» планирует принять инвестрешение по «Обскому СПГ» в 2019 г

ПРАЙМвчера в 15:45

«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-завода

Ведомостивчера в 10:52

Новатэк планирует запустить Обский СПГ мощностью 4,8 млн т в 2022 г -- ИФ

Financial Oneвчера в 05:27

Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»

ФАН20 мая в 11:01
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество

Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.
Обновлено в 03:02
Экономика

В Сибири прорастает IPO

Возможную стоимость IPO в Goldman Group не раскрывают.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира

Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

В Рязанской области прошел «День допризывника»

Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

В центре Москвы провалился грунт

На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Политика

Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры

Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Родители избавляются от вещей Юлии Началовой

Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

На Украине началось расследование по обвинению Порошенко в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало разбирательство по факту возможной государственной измены, совершенной экс-президентом Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Гаджеты

Появилась новая информация о Sony PlayStation 5

Как известно, несколькими днями ранее представители Sony раскрыли общую информацию о PlayStation 5. В тот раз разработчики не поделились всеми подробностями новой консоли, однако недавно в Сети появились более детальные данные.
Обновлено вчера в 13:41
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

У главы РПЦ появится резиденция за 2,8 млрд рублей

У главы РПЦ патриарха Кирилла под Санкт-Петербургом появится резиденция.
Обновлено вчера в 03:21
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле

Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Гаджеты

Microsoft прекратит сотрудничество с Huawei

Все переговоры представительств с Huawei должны будут проходить при участии штаб-квартиры Microsoft, говорилось в письме.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам

При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг.
Обновлено в 00:00
Общество

ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области

Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Политика

Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского

По некоторым сведениями Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации президента.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах

Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram.
Обновлено вчера в 03:43
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол

Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

Своим решением главный тренер пытается положить конец слухам в отношении Погба, предоставив ему больше обязанностей на поле, сообщает Газета.ру со ссылкой на ESPN.
Обновлено вчера в 09:14
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