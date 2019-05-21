Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-заводаВедомости вчера в 10:52
Проект «Обский СПГ» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 1,6 млн т СПГ в год каждая. Первую линию предполагается запустить в конце 2022 г. Вторую и третью – во II и III кварталах 2023 г. соответственно, уточнил Хуртин.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество
Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.
Обновлено в 03:02
Экономика
В Сибири прорастает IPO
Возможную стоимость IPO в Goldman Group не раскрывают.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
В Рязанской области прошел «День допризывника»
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
На Украине началось расследование по обвинению Порошенко в госизмене
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало разбирательство по факту возможной государственной измены, совершенной экс-президентом Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Гаджеты
Появилась новая информация о Sony PlayStation 5
Как известно, несколькими днями ранее представители Sony раскрыли общую информацию о PlayStation 5. В тот раз разработчики не поделились всеми подробностями новой консоли, однако недавно в Сети появились более детальные данные.
Обновлено вчера в 13:41
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
У главы РПЦ появится резиденция за 2,8 млрд рублей
У главы РПЦ патриарха Кирилла под Санкт-Петербургом появится резиденция.
Обновлено вчера в 03:21
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле
Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Гаджеты
Microsoft прекратит сотрудничество с Huawei
Все переговоры представительств с Huawei должны будут проходить при участии штаб-квартиры Microsoft, говорилось в письме.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам
При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг.
Обновлено в 00:00
Общество
ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области
Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Политика
Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского
По некоторым сведениями Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации президента.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах
Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram.
Обновлено вчера в 03:43
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол
Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»
Своим решением главный тренер пытается положить конец слухам в отношении Погба, предоставив ему больше обязанностей на поле, сообщает Газета.ру со ссылкой на ESPN.
Обновлено вчера в 09:14