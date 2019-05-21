«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-заводаВедомости вчера в 10:52

Проект «Обский СПГ» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 1,6 млн т СПГ в год каждая. Первую линию предполагается запустить в конце 2022 г. Вторую и третью – во II и III кварталах 2023 г. соответственно, уточнил Хуртин.

Общество Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.

Экономика В Сибири прорастает IPO Возможную стоимость IPO в Goldman Group не раскрывают.

Армия и оружие В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.

Экономика Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Происшествия В центре Москвы провалился грунт На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.

Политика Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.

Шоу-бизнес Родители избавляются от вещей Юлии Началовой Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.

Политика На Украине началось расследование по обвинению Порошенко в госизмене Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало разбирательство по факту возможной государственной измены, совершенной экс-президентом Петром Порошенко.

Происшествия НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области 12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.

Транспорт Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134 Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Гаджеты Появилась новая информация о Sony PlayStation 5 Как известно, несколькими днями ранее представители Sony раскрыли общую информацию о PlayStation 5. В тот раз разработчики не поделились всеми подробностями новой консоли, однако недавно в Сети появились более детальные данные.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Армия и оружие США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400 США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.

Хоккей Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

Происшествия В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.

Гаджеты Microsoft прекратит сотрудничество с Huawei Все переговоры представительств с Huawei должны будут проходить при участии штаб-квартиры Microsoft, говорилось в письме.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Здоровье Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг.

Общество ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.

Армия и оружие Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник» По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.

Политика Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского По некоторым сведениями Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации президента.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram.

Энергетика Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.