Экономика
«Новатэк» не видит конкуренции своего СПГ с газом «Газпрома»РИА Новости 15:28
"Новатэк" не видит никакой конкуренции своего СПГ с трубопроводным газом "Газпрома", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках Арктического форума "Арктика - территория диалога".
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Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв
Представители правоохранительных органов пока не подтвердили, что причиной взрыва была бомба.
Обновлено в 14:58
Политика
Захарова пошутила о билбордах Порошенко с изображением Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на агитационные билборды Петра Порошенко, на которых его изобразили напротив Владимира Путина.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Вооруженные люди напали на австрийский самолет в аэропорту Тираны
Вооруженные люди в камуфляже и масках напали на самолет компании «Австрийские авиалинии» в аэропорту албанского города Тирана и украли из него несколько миллионов евро.
Обновлено в 16:29
Общество
Режиссера Серебренникова отпустили под подписку о невыезде
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено в 10:29
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено в 05:28
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Политика
Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй
Обновлено в 14:54
Политика
Трамп подтвердил планы США ввести пошлины на товары из ЕС
«Всемирная торговая организация (ВТО) постановила, что субсидии Европейского союза для Airbus отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд»,— написал господин Трамп.
Обновлено в 09:04
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Энергетика
Путин заявил, что Россию устраивают нынешние цены на нефть
Президент России Владимир Путин высказался во время выступления на Международном Арктическом форуме в Петербурге об отношении России к росту цен на нефть.
Обновлено в 10:00
Культура
Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы
Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы Юбилейное выступление артиста должно было состояться 14 апреля.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Политика
Путин рассказал о перспективах своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Ним» на своем поле обыграл «Ренн»
В составе хозяев забитыми мячами отметились Рено Рипар, Денис Буанга и Антонен Бобишон.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Гаджеты
Huawei представит новые смартфон и ноутбук Honor через неделю
Мероприятие пройдёт 17 апреля в Пекине. На нём будет представлен смартфон Honor 20i, а также новый ноутбук MagicBook 2019.
Обновлено в 03:48
Политика
Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Общество
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34