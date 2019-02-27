«Новатэк» не видит конкуренции своего СПГ с газом «Газпрома»РИА Новости 15:28

"Новатэк" не видит никакой конкуренции своего СПГ с трубопроводным газом "Газпрома", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках Арктического форума "Арктика - территория диалога".

«Новатэк» не видит конкуренции своего СПГ с газом «Газпрома»

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