Экономика

«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-заводаВедомости 10:52

Проект «Обский СПГ» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 1,6 млн т СПГ в год каждая. Первую линию предполагается запустить в конце 2022 г. Вторую и третью – во II и III кварталах 2023 г. соответственно, уточнил Хуртин.
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НОВАТЭК торопится сжижать

Коммерсантъ15:01

«Новатэк» планирует принять инвестрешение по «Обскому СПГ» в 2019 г

ПРАЙМ15:45

«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-завода

Ведомости10:52

Новатэк планирует запустить Обский СПГ мощностью 4,8 млн т в 2022 г -- ИФ

Financial One05:27
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции Украины

Спикер Верховной рады Украины Парубий обвинил нового президента страны Зеленского в нарушении Конституции Украины.
Обновлено в 16:22
Хоккей

Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина

Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Здоровье

Исследователи узнали, какая еда приводит к набору лишних килограммов

Обновлено в 15:16
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Политика

ВЦИОМ спросил о «негативе о Резнике» в предвыборном опросе

Респондентов просили выбрать из пяти кандидатов на выборах губернатора Петербурга: Александра Беглова (врио, пойдет как самовыдвиженец), Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), Олега Капитанова (ЛДПР), Михаила Амосова (самовыдвиженец), Владимира Бортко (КПРФ).
Обновлено в 12:58
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Происшествия

Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах

Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.
Обновлено в 13:20
Футбол

Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсации

Обновлено в 15:04
Космос

Луна пережила столкновение с карликовой планетой

Обновлено в 04:44
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Обновлено в 15:58
Энергетика

Reuters сообщил о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

Планы по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» потерпели неудачу, сообщает Reuters со ссылкой на трех источников.
Обновлено в 11:21
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Интернет

Microsoft выпустила следующее крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Игры

В Steam бесплатно раздают гоночную аркаду GRID 2

GRID 2 доступна для бесплатного скачивания в Steam. Получить игру можно по ссылке, акция продлится до 22 мая 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 14:40
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Теннис

Шарапова, Касаткина и Павлюченкова включены в заявочный лист Уимблдона

Обновлено в 14:59
Армия и оружие

В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34

Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Авто

Toyota представила роскошный минивэн Granvia

8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
Обновлено в 08:37
Театры

Жену Михаила Боярского назначили худруком театра имени Ленсовета

Несколько дней назад стало известно о том, что супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан станет художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 11:23
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Обновлено в 14:55
Гаджеты

Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено в 05:32
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
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Новатэк
Российская компания
Российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске Самарской области в 1994 году, по состоянию на середину 2010-х годов - второй по объёмам добычи производитель природного газа в России. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Новатэк». Штаб-квартира - в городе Тарко-Сале. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер - Леонид Михельсон.
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