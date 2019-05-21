Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-заводаВедомости вчера в 10:52
Проект «Обский СПГ» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 1,6 млн т СПГ в год каждая. Первую линию предполагается запустить в конце 2022 г. Вторую и третью – во II и III кварталах 2023 г. соответственно, уточнил Хуртин.
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