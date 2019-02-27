«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-проектаRambler News Service вчера в 12:46

Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Первая линия проекта может быть запущена в 2022—2023 годах, вторая — в 2024 году, третья — в 2025 году.

Происшествия СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.

Политика Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Происшествия В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Общество Блогер впервые подал иск о защите репутации Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.

Армия и оружие Польша заменит советские вертолёты Ми-14 на итальянские AW101 Merlin Как сообщается, ВМС Польши получат четыре вертолета Leonardo Helicopters AW101 Merlin, которые заменят старые советские вертолеты Ми-14 (восемь Ми-14ПЛМК и два поисково-спасательных Ми-14ПЛ/R).

Культура В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.

Общество Минтруд назвал лидирующие регионы по трудоустройству молодежи RT передает, что в службы занятости в 2018 году обращались 966,2 тысячи граждан до 29 лет.

Происшествия Обыски проводятся в администрации Дербентского района Дагестана Силовики попросили сотрудников администрации покинуть здание В эти минуты силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил "АиФ Дагестан" источник в правоохранительных структурах республики.

Шоу-бизнес Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.

Происшествия В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Политика США могут ввести санкции против Египта из-за покупки российских Су-35 В марте 2019 года «Коммерсант» рассказал, что Египет собирается приобрести более 20 истребителей Су-35 российского производства.

Общество Коллекторов-нарушителей смогут привлекать к суду по «старым» делам Судебные приставы смогут возбуждать дела по «старым» эпизодам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников.

Политика Украина пригрозила Скабеевой из-за инцидента в ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российскую телеведущую Ольгу Скабееву ждет «серьезное предупреждение» от ПАСЕ из-за январских событий в кулуарах ассамблеи.

Происшествия В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.

Происшествия Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.

Происшествия Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля Слушание продлилось почти восемь часов, за это время суд успел допросить лишь трех свидетелей, после чего было принято решение о переносе заседания на 10 апреля.

Авто Кадровые изменения на автомобильном рынке за последние полгода Всемирно известный автомобильный дизайнер Кевин Райс получил пост шеф-дизайнера концерна Chery.

Путешествия Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.

Общество В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.

Политика «Лаборатория Касперского» накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.